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專家觀點>金利豐證券

中升新車銷售有望改善

中央為促進車市復甦，國家及地方政府相繼出台多項刺激政策，最近工信部將對部分新能源車實施免購置稅，措施將持續至明年底，而地方政府亦推出包括現金補貼、汽車消費券等措施。在一系列促進汽車消費政策支持下，汽車產銷逐漸恢復向好。乘聯會公布，今年9月份中國乘用車銷量按年增加21.5%至192.2萬輛，較8月份上升2.8%。

中升集團（881）目前代理的品牌組合涵蓋梅賽德斯—奔馳（平治，Mercedes-Benz）、奧迪（Audi）、寶馬（BMW）、沃爾沃（Volvo）、捷豹路虎（Jaguar Land Rover ）等豪華品牌，以及豐田、日產、本田等中高端品牌。今年上半年受到疫情影響，集團的新車銷量242,280台，按年下降12.1%；其中，豪華品牌銷量下跌11.1%至143,857台，佔集團總銷量的59.4%。今年6月底，集團經銷店總數增加至417家，其中261家為豪華品牌經銷店，覆蓋全國25個省、直轄市及自治區，超過110個城市。

今年上半年，集團營業額860.29億元（人民幣，下同），按年下跌1.5%，純利倒退7.3%至34.25億元，整體毛利率輕微增加0.1個百分點至9.8%。期內，新車銷售收入下跌5.2%至688.13億元，新車毛利率下跌0.6個百分點，佔總收入的85.1%；售後業務收入則增加13.4%至128.2億元，收入佔比為14.9%。至於汽車保險、汽車金融等的增值服務業務，分部收益下跌4.4%至15.03億元。

走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，可考慮31元（港元，下同）吸納，反彈阻力37元，不跌穿27.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份