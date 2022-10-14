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專家觀點>金利豐證券

聯想集團採用多元發展 有助整體業務維持穩定

市場研究機構IDC發表報告指，今年第三季全球個人電腦PC出貨量7,430萬部，按年下跌15%，主要由於消費者需求仍然疲弱。期內，聯想集團（992）PC出貨量下跌16.1%至1,688萬部，仍然位居首位。雖然市場對個人電腦銷和伺服器的需求預期降低，但集團在行業仍具有一定優勢，而且採用多元發展，有助整體業務維持穩定。

截至今年6月底止季度，集團的收入169.56億美元，按年增加0.2%，經營溢利上升5%至7.77億美元，純利增加11%至5.16億美元，創第一季度歷史新高。整體毛利率上升0.2個百分點至16.9%。期內，智能設備業務（個人電腦、平板及手機）的收入按年下跌3%，至142.74億美元，佔總收入的80.1%，惟經營利潤率保持在7.5%。雖然內地的個人電腦銷售表現遜於其他地區，但除中國外，商用個人電腦收入按年增加3%；非個人電腦銷售額按年增加12%。另外，受惠智能手機升級至5G手機，智能手機收入按年實現雙位數增長。

至於基礎設施方案業務（前稱為數據中心業務集團）方面，今年第一財政季度的收入按年上升14%至21億美元的新收入紀錄，分部虧轉盈，經營溢利1,100萬美元，年度盈利能力連續8個季度錄得改善。期內，方案服務業務收入按年上升23%至15億美元，經營溢利率增加0.4個百分點至22.6%，為所有業務集團中最高。

集團在過去一年減少接近11億美元的淨債務後，今年6月底淨現金在3.94億美元。現價計，預測市盈率（PE）為4.2倍，預測股息率7厘。走勢上，上週五企穩10天線，MACD牛差距擴闊，惟STC%K線升穿%D線，宜候低5.4元吸納，反彈阻力6.3元，不跌穿4.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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