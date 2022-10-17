蒙牛產品多元化 短線走勢料改善

今年上半年，集團的收入477.22億元（人民幣，下同），按年增加4%，純利上升27.3%至37.51億元，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）增加26.3%至54.86億元。由於期內原輔材料平均價格上漲，以及增加廠房及生產設備投產所產生的折舊費用增加，整體毛利率下降1.6個百分點至36.6%。期內，液態奶的收入按年增加0.6%至396.65億元，佔總收入的83.1%；在UHT純牛奶的強勁表現推動下，常溫液態奶期內仍然實現銷售正增長。

內地民眾對乳製品的人均消費量，仍然遠低於世界平均水平，尤其農村和中小型城市的液態奶的滲透率更低，因此內地乳製品市場仍具較大發展空間。上半年，蒙牛到家業務總體增長超過35%，電商市場份額27.7%。期內，集團的資本支出按年減少66.8%至22.2億元，其中18.66億元用於新建和改建生產設備及相關投入，以及股權投資3.55億元。

走勢上，短線走勢料有改善，MACD熊差距收窄，STC%K線續升穿%D線，短線走勢料改善，可考慮29.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力35.3元，不跌穿27元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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