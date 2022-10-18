截至今年6月底止上半年，集團的收入34.53億美元，按年下跌0.7%，純利增加24.3%至6.25億美元。整體毛利率下跌2.27個百分點至50.7%，而原材料成本上升和營運去槓桿，正常化除息稅折舊攤銷前盈利率下跌0.74個百分點至33%。期內，集團總銷量下降1.4%至45.226億公升。不過，由於持續的高端化和收入管理舉措，但部分被中國COVID管控措施下所導致的渠道及地域組合所抵銷，令每百升收入增加4.2%。

韓國方面，經營環境在今年上半年持續改善，餐飲渠道的所有限制措施現時均已取消；今年第二季度銷量實現高個位數增長，每百升收入實現高個位數增長，主要受惠於凱獅和HANMAC等核心品牌的價格提升7.7%。至於印度市場，今年上半年，隨著行業進一步復甦，銷量已恢復至高於疫情前水平，集團在印度的實現穩健的收入和除息稅折舊攤銷前盈利增長；同時百威品牌亦擴大其市場份額，繼續成為集團在印度的最大品牌。

走勢上，自9月中形成下降軌，目前失守各主要平均線，STC%K線升至接近%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮19元以下吸納，反彈阻力22.3元，不跌穿18.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份