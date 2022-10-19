國泰受惠行業需求復甦

國泰航空今年9月份，載客26.6萬人次，按年增加101.7%，但相比疫情前2019年9月的水平下跌89%。收入乘客千米數按年上升102.2%，但與2019年9月相比則減少84.1%。乘客運載率增加26.7個百分點至72.5%，以可用座位千米數計算的運力按年增加27.8%，與2019年9月相比下跌83.8%；客運運力約為疫情前的16%水平。今年首九個月，載客人次按年增加124.7%，運力上升6.7%，而收入乘客千米數則上升130.6%。

至於貨運方面，國泰9月份運載10.4萬公噸貨物，按年減少20.6%，與2019年9月相比減少39.7%，月內的貨物收入噸千米數按年減少28.3%，運載率下跌13.3個百分點至66.4%；今年首9個月，載貨量按年下跌9.8%，運力減少23.7%，而貨物收入噸千米數則下跌31.8%。今年上半年，集團虧損49.99億元，較2021年上半年虧損75.65億元，大幅收窄33.9%。在燃油對沖方面，今年上半年平均飛機燃油價格按年增幅85.1%，惟燃油對沖收益按年增加2.2倍至19.88億元，令燃油成本淨額按年增加14%至26.3億元。

走勢上，自9月中形成下下降軌，目前失守多條主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，短線跌勢有望喘穩，可考慮7.5元以下水平吸納，反彈目標9元。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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