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專家觀點>金利豐證券

香港電訊跌勢有望喘穩

美國步入加息周期，導致過往傳統收息股的吸引力大降，例如本地電訊股，在大市氣氛疲弱的情況下，加上憂慮行業競爭加劇，令相關股份股價亦跟隨大市走弱。然而，香港電訊 （6823）的基本面穩定，仍具有市場優勢，可考慮作中長線部署。集團為本港電訊服務供應商，業務包括電訊服務、流動通訊和寬頻，以及收費電視等業務，並利用不同公司的資源和優勢，促使更多的跨部門銷售。

今年上半年，集團的總收益161.57億元，按年增加3%；EBITDA 增加2%至158.34億元，股份合訂單位持有人應佔溢利增加1%至19.1億元；經調整資金流增加2%至23.77億元。期內，流動通訊業務的服務收益按年上升1%至36.47億元，流動通訊服務EBITDA增加2%至21.07億元，邊際利潤為58%。流動通訊業務的後付客戶人數在今上半年仍錄得淨增長至330.5萬名，5G客戶人數保持上升趨勢。今年6月底，期末後付客戶的每名客戶平均消費額（ARPU）維持穩定在187元。

今年上半年，電訊服務業務分部收益增長5%至115.96億元；本地電話服務及收費電視服務的收益分別為13.25億元和12.03億元，國際電訊服務收益增加9%至36.28億元。隨著更多客戶採用消費市場寬頻業務的高速光纖入屋（FTTH）服務和家居Wi-Fi方案，有助提升ARPU。電訊服務業務EBITDA上升2%至41.04億元，EBITDA邊際利潤為35%。

集團派息穩定，派中期息每股31.36分；現價計，2022年預測息率為7.9厘，具有一定吸引力。走勢上，近日重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢料改善，可考慮9元以下吸納，反彈阻力10元，不跌穿8.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份