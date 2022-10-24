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專家觀點>金利豐證券

金蝶積極拓展雲服務

港股昨日創逾13年低，恒生指數下挫6.4%。金蝶（0268）主要從事內地企業軟件服務，近年積極拓展雲服務；集團昨日股價曾逆市造好，收市跌0.2%，跌幅相對大市溫和。截至今年6月底止六個月，集團收入21.97億元（人民幣，下同），按年增加17.3%，虧損由去年同期的2.48億元擴大至3.56億元，虧損擴大主要由於集團加大對雲服務產品，尤其是「金蝶雲·星瀚」和「HR SaaS」的研發投入，以及新冠疫情持續，對項目交付效率產生不利影響所致。

集團從企業資源管理計劃（Enterprise resource planning，ERP）到EBC（Enterprise Business Capabilities）。今年上半年，雲服務業務收入上升35.5%至16.77億元，佔總收入的76.4%。集團持續聚焦雲訂閱服務，今年上半年金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）18.6億元，按年上升46.5%，雲訂閱服務相關的合同負債實現按年增加56%。期內，「金蝶雲·蒼穹」和「金蝶雲·星瀚」合計錄得收入2.84億元，上升77.6%，續費率較去年同期保持穩定；期內簽約客戶476家，包括新簽客戶194家。

雖然集團的雲服務業務仍處於投資時期，但全球疫情持續，加速各企業線上化、數碼化的進程，有助軟件行業和雲端需求擴張，而且內地的政策要將國產軟件產業做大做強，掌握主動權，有望為集團帶來更多機遇。走勢上，目前企穩10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮9.6元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力12.7元，不跌穿8.85元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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