太平洋航運有望低位見反彈

由於鋼廠補庫意願降低，波羅的海乾貨指數（BDI）四連跌。不過，波羅的海乾散貨指數自今年9月開始見反彈，隨著踏入冬季，歐洲各國開始增加冬季儲煤，加上內地疫情穩定、復工復產，料增加原物料需求，帶動航運需求回暖。另外，傳統上在年底和農曆年前會有兩波大量出貨至歐美，有機會帶動運價回穩。太平洋航運（2343）日前公佈，其核心業務在第三季度錄得的小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，分別為23,620美元（淨值）和26,640美元（淨值），按年分別減少10%和21%，較2021年同期分別減少3%和27%。
然而，集團在第三季內的小靈便型和超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，繼續較現貨市場指數分別高出7,610美元和7,900美元，而於過去12個月則分別高出4,540美元及8,770美元。集團在第三季度的4,780營運日數中錄得日均利潤達3,860美元（淨值），為集團自2022年以來最強勁的營運活動季度表現。第四季度的核心小靈便型和超靈便型乾散貨船已承擔日數中，目前分別已有74%及89%按日均租金18,760美元（淨值）和20,480美元（淨值）獲訂約。
集團目前擁有116艘小靈便型及超靈便型乾散貨船，連同租賃貨船，我們營運合共約245艘貨船。俄烏局勢不穩繼，續影響黑海地區的穀物出口，惟經過數月觀察，憧憬重新進入黑海市場。集團財政狀況穩健，今年6月底的已承諾可動用流動資金為6.99億美元，而淨現金水平為6,890萬美元。集團派中期息每股35港仙和特別中期息17港仙，合共總股息每股52港仙，派息比率達75%。
走勢上，目前失守各主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮2.2元以下吸納，反彈阻力2.75元，不跌穿2元續持有。
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