太平洋航運有望低位見反彈

然而，集團在第三季內的小靈便型和超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，繼續較現貨市場指數分別高出7,610美元和7,900美元，而於過去12個月則分別高出4,540美元及8,770美元。集團在第三季度的4,780營運日數中錄得日均利潤達3,860美元（淨值），為集團自2022年以來最強勁的營運活動季度表現。第四季度的核心小靈便型和超靈便型乾散貨船已承擔日數中，目前分別已有74%及89%按日均租金18,760美元（淨值）和20,480美元（淨值）獲訂約。

集團目前擁有116艘小靈便型及超靈便型乾散貨船，連同租賃貨船，我們營運合共約245艘貨船。俄烏局勢不穩繼，續影響黑海地區的穀物出口，惟經過數月觀察，憧憬重新進入黑海市場。集團財政狀況穩健，今年6月底的已承諾可動用流動資金為6.99億美元，而淨現金水平為6,890萬美元。集團派中期息每股35港仙和特別中期息17港仙，合共總股息每股52港仙，派息比率達75%。

走勢上，目前失守各主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮2.2元以下吸納，反彈阻力2.75元，不跌穿2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份