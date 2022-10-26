中銀航空租賃企穩10天線

全球新冠疫情相對穩定，各地逐步放寬旅遊限制及檢疫要求，有助航空業持續復甦。集團今年上半年盈轉虧，虧損3.13億美元，而去年同期2.54億美元。期內，集團錄得稅後淨虧損3.13億美元，主要源於17架留俄飛機的賬面淨值減記8.04億美元；該減記被集團就該等飛機持有的現金抵押2.23億美元及所得稅抵免0.63億美元部分抵銷，從而產生稅後影響5.18億美元。期內，經營收入及其他收入總額11.96億美元，按年增加8%。

今年上半年航空公司客戶現金收款率為96.9%，按年上升1個百分點。集團受惠於較低的平均債務成本，今年上半年的平均債務成本為2.9%，與2021年上半年相同。期內，經營現金流量（扣除利息）按年增加29%至7.17億美元。今年6月底，集團的現金及短期存款4.54億美元，另有55億美元未動用已承諾信貸額度，債項總額162.91億美元。

走勢上，近日企穩10天線，MACD維持牛差距，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料改善，可考慮53.8元以下吸納，反彈阻力63.3元，不跌穿50元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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