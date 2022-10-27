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專家觀點>金利豐證券

京東短線具反彈空間

科技股早前累計顯著跌幅，有望借大市回穩見反彈。內地商務部表示，消費延續恢復勢頭，憧憬今年網購旺季「雙11」的銷情有不俗表現。京東集團（9618）主要經營自家電子商務平台，在全國自建庫倉，物流速度快，有助提升競爭優勢。即使今年第二季度，受新冠疫情影響，內地採取嚴格封管措施，惟集團期內業績優於同業。

今年第二季度，集團的收入2,676億元（人民幣，下同），按年增加5.4%，其中，服務收入按年上升21.9%至416億元。期內，經營利潤38億元，而2021年同期為3億元；純利增加4.5倍至44億元，而按非公認會計準則下，淨利潤65億元，按年增加41%。2022年第二季度，京東零售不含未分配項目的經營利潤率為3.4%，2021年第二季度為2.6%，按年擴闊0.8個百分點。

今年第二季度，年度活躍用戶數按年增加9.2%至5.808億名。京東PLUS會員規模在今年7月再創新高，在籍會員數量已突破3,000萬。另外，新業務主要包括京東產發、京喜、海外業務及技術創新，第二季度虧損收窄10億元。今年6月底，現金及現金等價物、受限制現金及短期投資總計2,068億元，自由現金減少至276.6億元。

另外，京東自有品牌計劃啟動「百大質造工廠計劃」，目標未來三年帶動工廠銷售額增長超600%、工廠生產成本降低15%、商品庫存周轉天數下降30%等，推動產業供應鏈降本增效。走勢上，自8月底形成下降軌，昨日10天線得而復失，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，宜候低155元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力185元，不跌穿139元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份