領展租用率保持在較高水平

截至2022年3月底止年度，收益及物業收入淨額分別為116.02億元和87.76億元，分別按年增加8%和6.5%。2021/2022年度，投資物業組合的估值上升6.9%至2,127.61億元，主要由於資產收購及匯兌收益所致；每基金單位資產淨值按年增加1.1%至77.1元。集團正為本港的大元街市、樂富街市和德田街市進行資產提升。另外，集團8月底公佈，以地價7.66億元投得觀塘安達臣道商業地。

集團近年拓展內地和海外市場，有助業務擴張。領展過去10年派息連年遞增，其中過去三個財政年度雖然受到疫情影響，年度每基金單位分派總額分別為287.19仙、289.99仙和305.67仙，分別按年增加5.9%、1%和5.4%；現價計，預測股息率約6.4厘。不過，領展上週遭美國金融企業道富公司（State Street Corporation）減持2,069.42萬股，每股平均作價為60.01元，最新持股量跌至4.34%，跌至低於5%的法定披露水平。

走勢上，上週五10天線得而復失，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮48元以下分階段吸納，反彈阻力57.3元，不跌穿44.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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