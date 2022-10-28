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專家觀點>金利豐證券

領展租用率保持在較高水平

本港疫情保持穩定，下周四起進一步放寬防疫政策，加上政府發放消費券，有助零售市道逐步復甦。領展（0823）為本港最大的房地產信託基金（REITs），旗下本港房地產物業組合大部分與公共屋邨相連，貼近區民生活，資產組合具防守性。截至今年3月底止年度，雖然受到第五波疫情所困，但集團的零售收益總額按年增加2.7%至70.89億元，香港零售的租用率由96.8%提升至97.7%，保持在較高水平。去年度，本港物業的整體平均續租租金調整率升至4.8%，平均每平方呎租金微升至62.7元。

截至2022年3月底止年度，收益及物業收入淨額分別為116.02億元和87.76億元，分別按年增加8%和6.5%。2021/2022年度，投資物業組合的估值上升6.9%至2,127.61億元，主要由於資產收購及匯兌收益所致；每基金單位資產淨值按年增加1.1%至77.1元。集團正為本港的大元街市、樂富街市和德田街市進行資產提升。另外，集團8月底公佈，以地價7.66億元投得觀塘安達臣道商業地。

集團近年拓展內地和海外市場，有助業務擴張。領展過去10年派息連年遞增，其中過去三個財政年度雖然受到疫情影響，年度每基金單位分派總額分別為287.19仙、289.99仙和305.67仙，分別按年增加5.9%、1%和5.4%；現價計，預測股息率約6.4厘。不過，領展上週遭美國金融企業道富公司（State Street Corporation）減持2,069.42萬股，每股平均作價為60.01元，最新持股量跌至4.34%，跌至低於5%的法定披露水平。

走勢上，上週五10天線得而復失，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮48元以下分階段吸納，反彈阻力57.3元，不跌穿44.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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