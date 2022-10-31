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專家觀點>金利豐證券

比亞迪電子重上多條主要平均線

比亞迪電子（0285）為智能產品解決方案提供商，主要覆蓋手機和筆電、新型智能產品、汽車智能系統三大業務板塊。截至今年9月底止首三季度，集團營業額711.56億元（人民幣，下同），按年增加7.9%，純利下跌42.7%至12.37億元，毛利亦倒退10.4%至41.24億元。內地在今年5、6月由於疫情採取的封管措施，加上芯片短缺問題嚴重導致客戶需求減弱，導致集團今年上半年的產能利用率偏低。不過，集團的零部份產品組合多樣化，同時持續拓展海外客戶，盈利前景有望改善。

今年上半年，集團在智能手機及筆電業務的收入331.51億元，按年下降11.8%，惟集團在安卓（Android）市場仍領導地位。新型智能產品業務方面，受惠於5G和人工智能技術應用滲透率持續提高，新型智能產品市場具發展潛力。期內，集團的新型智能產品業務收入按年增加38%至69.17億元，佔整體收入15.83%。至於新能源汽車業務方面，分部收入錄得增加1.5倍至32.37億元，佔總收入的7.41%。

中國財政部、海關總署、國家稅務總局早前聯合發布，自11月1日起，將電子煙納入消費稅徵收範圍，在菸稅目下增設電子煙子目。有關消息，外界視為內地正式認可電子煙為合法商品，刺激一眾電子煙概念股顯著造好。比亞迪電子在今年9月公佈，兩間子公司均獲政府頒發《煙草專賣生產企業許可證電子煙代加工企業)》，目前比亞迪電子已獲得3張該許可證。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上50天、100天和250天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，宜候低20.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力26.2元，不跌穿18元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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