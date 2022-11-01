友邦整體維持穩健 具反彈空間

集團近年積極擴張內地市場，受到新冠疫情影響，尤其內地第二季度，在上海、蘇州和北京實施的嚴格疫情控制措施。隨著內地放寬防疫情措施，友邦保險中國業務的銷售在第三季大幅改善，新業務價值較2021年第三季增長6%。在透過澳門分公司向內地訪澳旅客銷售取得卓越增長的支持下，集團香港業務在第三季再次實現新業務價值增長。集團的專屬代理和夥伴分銷渠道的新業務價值均有所增加。集團與東亞銀行的獨家銀行保險夥伴關係，繼續帶動的新業務價值增長。

集團的泰國業務在第三季，所有分銷渠道的銷售活動均有所改善，包括來自銀行夥伴非常強勁的增長。至於新加坡和馬來西亞業務，第三季延續第二季回復的強勁勢頭，兩者均再次錄得雙位數字的新業務價值增長。集團的財務狀況穩健，今年6月底自由盈餘206億美元，較去年底增加21%。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮62元以下分階段吸納，反彈阻力71元，不跌穿57元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份