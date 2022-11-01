友邦整體維持穩健 具反彈空間

友邦（1299）所有報告分部在第三季均取得新業務價值增長。截至今年9月底止第三季度，按固定匯率基準列示，集團新業務價值7.41億美元，按年上升7%，新業務價值利潤率下跌0.3個百分點至58.1%；第三季度，年化新保費增加8%至12.71億美元，總加權保費收入增加2%至86.56億美元。按固定匯率基準的首三季度，新業務價值22.77億美元，按年下跌8%，新業務價值利潤率下跌2.9個百分點至56.1%，年化新保費下降3%至40.49億美元，總加權保費收入增加3%至272.24億美元。
集團近年積極擴張內地市場，受到新冠疫情影響，尤其內地第二季度，在上海、蘇州和北京實施的嚴格疫情控制措施。隨著內地放寬防疫情措施，友邦保險中國業務的銷售在第三季大幅改善，新業務價值較2021年第三季增長6%。在透過澳門分公司向內地訪澳旅客銷售取得卓越增長的支持下，集團香港業務在第三季再次實現新業務價值增長。集團的專屬代理和夥伴分銷渠道的新業務價值均有所增加。集團與東亞銀行的獨家銀行保險夥伴關係，繼續帶動的新業務價值增長。
集團的泰國業務在第三季，所有分銷渠道的銷售活動均有所改善，包括來自銀行夥伴非常強勁的增長。至於新加坡和馬來西亞業務，第三季延續第二季回復的強勁勢頭，兩者均再次錄得雙位數字的新業務價值增長。集團的財務狀況穩健，今年6月底自由盈餘206億美元，較去年底增加21%。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮62元以下分階段吸納，反彈阻力71元，不跌穿57元續持有。
trurywong@kingston.com.hk