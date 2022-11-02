港燈考慮作中長線部署

港燈今年上半年的收入48.93億元，按年下跌6.8%，投資未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利為（EBITDA）倒退7.2%至33.77億元，純利上升1.6%至8.94億元。期內，售電量按年減少6.8%，主要由於香港全面執行社交距離措施、5月份天氣較去年溫和，以及客戶愈發關注能源效益及節約能源等所致。今年上半年，電力銷售收入下跌7.8%至48.28億元，佔總收入的98.7%；期內，供電可靠度超過99.9999%。

地緣政局不穩，推高國際燃煤和天然氣價格，港燈因燃料價格飆升導致淨電費增加，今年6月的淨電費已較今年1 月份高出約15%。今年上半年，資本開支增加19.2%至21.59億元。集團第3台新燃氣發電機組L12的工程正如期進行，按計劃將於2023年投產。另外，集團正重新研究在南丫島西南水域興建離岸風力發電場的計劃。

集團的業務和派息穩定，現價計預測息率約6.4厘，可考慮作中長線部署。走勢上，昨日失守20天線，惟MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，可考慮4.95元以下分階段吸納，反彈阻力6元，不跌穿4.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/