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專家觀點>金利豐證券

中移動擁有龐大客戶群

中移動（0941）在內地電訊市場具領導地位，擁有龐大的客戶群。截至今年9月底止首三季度，集團的營運收入7,235億元（人民幣，下同），按年增加11.5%；其中，通信服務收入增加8.3%至7,235億元，銷售產品收入上升36.4%至1,034億元。期內，EBITDA按年增加5.9%至2,515億元，純利上升13%至985億元。今年上半年，集團5G相關投資共計587億元，累計開通5G基站達百萬個，其中700MHz 5G基站30萬個。

截至今年9月底止，集團的移動客戶數為9.74億戶，按月淨增加79.8萬戶，首三季度淨增加1,714.8萬戶；5G套餐客戶數為5.57億戶，5G網絡客戶數達到2.92億戶，保持行業領先。今年首三季度，集團移動業務的每月每戶平均收入（ARPU，Average Revenue Per User）50.7元，按年增長加1%。今年9月底，集團有綫寬帶客戶總數達到2.65 億戶，首3季度淨增2,482萬戶，其中家庭寬帶客戶達到2.38億戶；首三季度，有綫寬帶ARPU為34.8元，按年上升0.2%。

內地電訊商業務穩定，不受外圍經濟影響，而且現金流穩定，有助支持派息。集團現金流維持充裕，今年首三季度經營業務現金流入淨額2,275.9億元，期末手持現金2,052.94億元。集團去年度的派息比率為60%，而相信今年將會高於60%，目標明年派息比率達70%。現價計，集團的預測股息率為8.7厘，具有一定吸引力。走勢上，昨日企穩250天線，MACD熊差距收窄，惟STC%K線跌穿%D線，可考慮47元（港元，下同）以下吸納，中線上望52.3元，不跌穿45.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份