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專家觀點>金利豐證券

中國電力重上10天線

內地踏入冬季，預期用電需求將會增加。國務院早前開會部署入冬保暖保供，確保能源價格穩定，絶不允許拉閘限電。中國電力（2380）今年首三季度合併總售電量為8,219萬兆瓦時，按年增加8.5%，其中，燃煤發電量上升7.5%至5,029萬兆瓦時，而風力和光伏發電量分別增加64%和38.2%。單計第三季度，集團的合併總售電量為2,914.5萬兆瓦時，按年增加10.8%，其中，燃煤發電量上升23.8%至2,006萬兆瓦時，而風力和光伏發電量分別增加46.9%和38.9%

集團以火電業務為主要收入來源，同時亦發展不同的清潔能源，包括風電、水電和太陽能發電。今年上半年，集團的營業額203.05億元（人民幣，下同），按年增加19.7%，純利下跌44.9%至8.5億元。期內，由於煤炭價格以至燃料成本仍在高位徘徊，火電業績由盈轉虧，虧損2.73億元，而風電和光伏發電的利潤則按年上升9.1%。集團積極拓展新能源業務，上月底3以最高2.07億元開發邵陽光伏項目，規劃裝機容量為140兆瓦；預期該項目全面投入後，將為該地區帶來協同效應和經濟規模化效益。

集團上月公告已完成是次注入23家電廠中剩餘10家電廠的股權交割，完成後集團的清潔能源裝機容量比例將會提高。另外，本月1日，最終控股股東國家電投附屬中電新能源在市場購買公司合共307.2萬股，每股作價介乎2.26至2.43元（港元，下同）；完成後，國家電投共計持有74.27億股，佔集團總股本60.04%。同時，中電新能源計劃在未來十二個月於公開市場增持公司股權，最多金額為5億元。

走勢上，上週五重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮2.6元以下吸納，反彈阻力3.25元，不跌穿2.23元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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