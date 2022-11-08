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中石化回購惹憧憬

中石化（0386）主要在內地從事油氣開採和煉化行業龍頭，今年第三季度業績未如理想，一度拖累股價表現，惟集團開始回購H股，有助支持股價。截至今年9月底止第三季度，集團營業收入8,254.7億元（人民幣，下同），按年增加13.9%，經營收益減少51.1%至129.62億元，純利下跌37.9%至128.33億元。今年首三季度，經營收益按年下跌10.7%至758.86億元，純利倒退5.9%至572.84億元。

今年首三季度，集團實現油氣當量產量363.18百萬桶油當量，按年增加2.3%，其中國內原油產量上升0.8%至188.05百萬桶，境外原油產量上升3.2%至2,277百萬桶，而天然氣產量增加4.1%至9,138 億立方英尺。今年首三季度，勘探及開發板塊的收入增加33.4%至1,388.7億元，經營溢利增加4倍至435.91億元。期內，原油實現價格上升54.6%至每桶94.24美元，氣價升11.9%至每立方英尺7.54美元。

不過，由於第三季度國際油價大幅波動，對煉油成本和價差等造成影響。今年首三季度，煉油業務的經營溢利按年下跌61.1%至208.49億元，化工的業績轉盈為虧，錄得經營虧損40.37億元。首三季度，集團的原油加工量1.8億噸，按年下跌5.6%。另外，有報導指，中石化與14個國家、地區的34家合作夥伴簽署30份夥伴採購簽約，涉及原油、化工品等26種產品，採購簽約金額過400億美元。

中石化早前開始回購A股和H股，憧憬回購持續。走勢上，近日先後重上10天、20天和250天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，可考慮3.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力3.7元，不跌穿3.15元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份