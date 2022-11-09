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專家觀點>金利豐證券

創科續推新產品 有助擴闊毛利率

創科實業（0669）以北美洲為主要市場，在電動工具業務具領導地位，其主要客戶家得寶（Home Depot，美：HD）。美國加息預期持續升溫，市場憂慮拖累經濟陷入衰退，有機會令消費範疇受到挑戰。然而，集團過往在開發新產品具優勢，有助支持銷售和毛利表現。今年上半年，集團的營業額70.34億美元，按年增加10%；如按當地貨幣計算，銷售額增長為12.1%。期內，純利上升10.4%至5.78億美元，除利息及稅項前盈利（EBITDA）增加10.7%。毛利率連續第十四個上半年度錄得增長，按年擴闊0.5個百點至39.1%。

集團的旗艦品牌MILWAUKEE繼續跑贏市場。今年上半年，電動工具的收入按年增加14.9%至66億美元，其中MILWAUKEE業務銷售額增加25.8%期內，集團擴充MILWAUKEE M18和M12充電式系統，帶來主打新垂直市場的產品，及新一代的創新產品。集團在未來數年將生產數百款嶄新充電式產品。至於地板護理和清潔業務，受到需求放緩及客戶縮減庫存影響，分部收入下跌17.8%至4.72億美元。

以市場劃分，今年上半年每個地區均錄得穩定的銷售額增長。按當地貨幣計算，北美市場的收入增加10.5%至53.97億元，佔總收入的76.7%，而其他地區特別是澳洲、亞洲錄得23%的增幅，而歐洲則增長14.1%。另外，今年上半年，存貨周轉日由136日增加2日至138日；應收賬款周轉日為54日，而2021年6月底則為56日。

走勢上，10天線走高於20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，可考慮80元以下吸納，反彈阻力98元，不跌穿72.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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