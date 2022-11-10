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專家觀點>金利豐證券

領展業務穩定增長

本港疫情保持穩定，政府進一步放寬防疫政策，有助零售市道逐步復甦，支持租賃市場氣氛回暖。領展（0823）為本港最大的房地產信託基金（REITs），截至今年9月底止中期，收益及物業收入淨額分別為60.42億元和45.87億元，分別按年增加4.6%和4.5%。期內，投資物業組合之估值上升5%至2,234.85億元，主要由於108.53億元公平值收益和38.18億元資產收購，惟部分被外幣貶值48.15億元所抵銷。

2022/2023年度上半年，本港零售物業組合租用率為96%，保持在較高水平；整體平均續租租金調整率升至8.5%，較2021/2022年度下半年的5.9%上升2.6個百分點；平均每平方呎租金為63.2元。期內，零售收益總額上升1.2%至36.45億元。集團在2022/2023年度上半年於本港完成三個資產提升項目，翻新樂富街市、大元街市和德田街市，預計投資回報率分別為23.7%、21.8%和9.3%。

上半財年，集團在內地零售物業組合收益按年下降0.2%，平均續租租金調整率為8.4%；今年9月底，內地物業組合平均租用率為92.1%。另外，集團積極拓展海外市場，集團在今年7月1日完成收購三個標誌性零售資產的50%權益；今年9月底，澳洲物業組合的出租率為95.9%。集團中期可分派總額為32.77億元，按年跌1.8%，中期每基金單位分派減少2.6%至155.51仙；撇除上年度中期酌情分派7仙後，今年度中期分派增長1.9%。現價計，預測股息率約6厘。

市場憂慮加息影響，領展近幾月股價受壓，與其他本港地產股一致。走勢上，近日先後重上10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，可考慮50元以下分階段吸納，反彈阻力57.5元，不跌穿46.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份