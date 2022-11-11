中海油服整固後有望再上

截至今年9月底止第三季度，集團的營業收入90.33億元，按年增加21.9%，純利上升42%至9.61億元，而扣除非經常性損益的淨利潤增加48.2%至9.65億元，主要由於期內油服市場持續復甦態勢，集團各板塊主要業務線作業量和裝備使用率按年有一定程度上升，以及各板塊業務收入和匯兌收益同比有所上升，以緩解全球通脹和油價持續高位影響帶來的成本壓力。

今年首三季度，營業收入實現242.46億元，按年增加21.9%，純利升44.5%至21.13億元。今年9月底，公司鑽井平台作業日數為12,326天，按年增加2,241天，其中自升式鑽井平台作業10,078天，半潛式鑽井平台作業2,248天，分別增加24.1%和14.3%；平台日曆天使用率增加6.3個百分點至61.3%。

走勢上，上週五失守10天線，MACD牛差距收窄，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮9元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力10.2元，不跌穿8.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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