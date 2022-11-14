中通快遞見反彈 值得留意

內地入境防疫措施由「7+3」改為「5+3」，憧憬宏觀經濟環境逐步復甦。另外，中國物流與採購聯合會公佈，第三季度以來，物流服務價格漲幅從高位逐步趨緩，而今年以來物流服務價格總體均位於較高水平。中通快遞（2057）的主要收入來自向其網絡合作夥伴提供快遞服務，包括包裹分揀和幹線運輸服務，集團將於本月17日公佈第三季度業績，值得留意。
今年上半年，雖然受到內地新冠疫情的不利影響，但集團期內的包裹量為62.03億件，按年增加7.5%，並將市場份額擴大2個百分點至23%。今年上半年，集團的營業額165.61億元（人民幣，下同），按年增加20%，純利上升48.5%至27.11億元。期內，快遞服務收入按年上升22.9%至151.52億元，佔總收入的91.5%；快遞業務單票價格按年增長加10.5%。由於業務量和單票價格增長，以及穩健的成本結構，整體毛利率由2021年同期的 22.8%，改善2.6個百分點至25.4%，經營利潤率由去年同期的19.9%，上升3個百分點至22.9%。
今年6月底，攬件╱派件網點數量為30,900餘個，直接網絡合作夥伴數量5,800餘個，自有幹線車輛數量為約11,000輛。期末，分揀中心間幹線運輸路線增加至3,700條；分揀中心的數量為98個，其中87個由公司運營，其餘11個由公司網絡合作夥伴運營。基於當前市場條件和運營情况，集團保持之前作出的年度業務量指引，預計今年的全年包裹量將在乎249.6億至258.6億件的區間，按年增加12%至16%。
走勢上，10月31日跌至123元（港元，下同）止跌回升，先後上10天和20天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，宜候低160元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力200元，不跌穿140元續持有。
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