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專家觀點>金利豐證券

美團重上50天線 伺機跟進

港股投資氣氛見改善，科技股顯著反彈。美團（3690）為內地大型到店餐飲服務平台，而且由於行業准入門檻相對較高，集團仍有相當優勢。截至今年6月底止中期，集團營業額972.07億元（人民幣，下同），按年上升20.3%，虧損收窄16.9%至68.19億元。非國際財務報告準則計量，今年上半年經調整EBITDA為19.62億元，而去年同期虧損36.23億元。

單計第二季度，集團的業績見改善，虧損由去年第二季度的33.57億元，收窄至今年第二度的11.17億元；收入509.38億元，按年增加16.4%。非國際財務報告準則計量，經調整盈利20.58億元，去年同期經調整虧損為22.17億元；經調整EBITDA為38.03億元，而去年同期虧損12.4億元。

今年第二度，「核心本地商業」的收入按年增加9%至367.79億元，經營溢利上升39.7%至82.6億元，經營利潤率提高至22.5%。期內，外賣配送服務收入按年增加15.1%至159.51億元。截至今年6月底止十二個月，活躍商家數目按年上升18.5%至920萬，每位交易用戶平均每年交易筆數為38.1%，按年增加16.2%。另外，美團閃購今年第二季度日均訂單量達430萬；用戶數和交易頻次的增長使得訂單量顯著增加。

至於新業務，分部收入增加40.7%至141.59億元，經營虧損環比收窄至人68億元，而經營虧損率改善至48.0%。不過，內地近期新冠疫情升溫，或對集團第四季度的交易量帶來不確定性。走勢上，10月25日跌至112.8元（港元，下同）止跌回升，昨日重上50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低150元吸納，反彈阻力185元，不跌穿135元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份