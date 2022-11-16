供暖季節將至 神華料受惠

神華（1088）作為煤炭的龍頭企業，主要從事煤炭採掘和發電業務，並擁有相關的鐵路、港口等運輸網絡，形成較完整的產業鏈。集團的煤炭中長期合同銷售佔比較多，對於現貨價格波動敏感度較細。截至今年9月底止第三季度，集團的營業收入849.1億元（人民幣，下同），純利增加37.2%至203億元。

今年首三季度，由於售電量和平均電價上升，集團營業額按年增加7.5%至2,505億元，純利上升52%至627.73億元。整體毛利率由2021年同期的20.6%，大幅增加11個百分點至31.6%，主要由於毛利率相對較低的外購煤銷售量下降，其佔煤炭銷售總量的比例相應下降。今年首9個月，集團的煤炭銷售量合計3.09億噸，按年下跌14.5%，煤炭的平均價格上升17.1%至每噸629元（不含稅）。

至於發電業務，集團合計售電量按年增加16%至1,337.7億千瓦時，平均利用小時減少185個小時至3,697小時，而售電價格增加24.1%至每兆瓦時417元。走勢上，10月31日跌至20.5元（港元，下同）止跌回升，近日企穩10天和20天線，MACD維持牛差距，STC%K線續走高於%D線，可考慮22元以下吸納，反彈阻力26.5元，跌穿20.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/