日清食品整固後有望再上

今年首三季度，以市場劃分，內地業務的收入19.25億元，按年增加5.7%，而按當地貨幣計的升幅為7.5%，主要由於杯裝即食麵銷量增加，而且實施價格調整，惟部分被人民幣兌港元貶值所抵銷。至於本港市場，即食麵及冷凍食品需求良好，實施了價格調整，分部收入增加11.6%至11.57億元。

集團早前宣布，成功以代價3.52億元人民幣，競購收購合資公司珠海永南餘下29.55%權益；交易完成後，珠海永南的全部股權將由集團持有，並將成為間接全資附屬公司。珠海永南為日清食品的即食麵製造商及分銷商，其主要業務包括生產及銷售即食麵、調味料、食品用紙容器和食品用塑料包裝容器。於2021年底，珠海永南的經審核資產淨值約為3.48億元人民幣，去年度純利為9,150萬元人民幣。

走勢上，過去兩個月股價橫行整固，近日失守10天、20天和50天線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD熊差距擴大，宜候低5.85元吸納，反彈阻力6.6元，不跌穿5.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份