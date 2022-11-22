新秀麗有望受惠旅遊業復甦

今年首三季度，集團虧轉盈，期內純利1.15億美元，而去年同期虧損1.48億美元。今年首三季度，銷售淨額20.61億美元，按年上升52%，經營溢利為2.82億美元，而去年同期虧損3,570萬美元。整體毛利率由去年同期的52.7%，上升2.7個百分點至55.4%，主要由於銷售淨額增加、上調產品價格，以緩和產品、貨運及關稅成本的升幅，以及促銷折扣減低所致。今年首9個月，新秀麗品牌的銷售淨額在集團所有地區均有所增長，按年增加68.1%至10.35億美元，佔總收入的50.2%。

以地區劃分，今年首三季度北美洲的銷售淨額，按年增加45.2%至7.82億美元。亞洲地區的銷售淨額，按年增加36.5%至6.58億美元，主要受制於中國因新冠疫情影響而再度實施旅遊限制和社交距離措施。至於歐洲市場，分部銷售淨額增加82.7%至4.95億美元。由於烏克蘭的武裝衝突，集團在今年3月14日暫停在俄羅斯的所有商業活動，並在7月簽訂最終協議完成出售其俄羅斯業務。

今年第三個月，集團淨增加2家自營零售店，今年9月底自營零售店的總數為965家。走勢上，近日先後失守10天和20天線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低18.3元吸納，反彈阻力21.5元，不跌17元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份