港華智慧能源具反彈空間

今年上半年，集團的營業額101.6億元，按年增加30.7%，純利上升33.9%至10.42億元，惟未計入可換股債券嵌入式衍生工具部分之公平值變動，股東應佔稅後溢利為5.2億元，按年下跌33%。期內，，銷售管道燃氣及能源業務的營業額按年上升33%至86.37億元，佔總收入的85%。集團的總售氣量按年增加4%至75.41億立方米，當中工業售氣量上升4%至37.25億立方米，佔集團總售氣量的50%，商業售氣量和民用售氣量分別為9.27億立方米和17.3億立方米，佔總售氣量的12%和23%。

至於燃氣接駁，分部收入增長32%至11.95億元，收入佔比11.8%，期內新增綜合接駁客戶達25萬戶。另外，集團進一步聚焦於零碳智慧園區用戶的綜合能源管理，大力開拓光伏投資運營，集團目前已成功洽商發展47個零碳智慧工業園區項目，並在19個省級地區布局逾200個再生能源項目。集團未來繼續以京津冀、長三角和粵港澳大灣區為重點投資區域。

現價計，集團的預測息率約4.3厘。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和100天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，可考慮3.2元以下吸納，反彈阻力3.9元，不跌穿2.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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