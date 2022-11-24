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專家觀點>金利豐證券

潤燃整固後有望再上

踏入冬季，用電需求將會增加，今年內地高度重視冬保暖保供工作，國務院早前強調，絕不允許「拉閘限電」。另外，內地為達至碳達峰和碳中和，中央積極推進能源轉型，有助天然氣中長期的需求穩定增長。華潤燃氣（1193）主要在內地從事下游城市燃氣分銷業務，集團的股價由今年7月中高位38.85元，至10月底回落近5成，近股股價見反彈，連同集團計劃透過併購擴張業務，值得留意。

今年上半年，集團的總收入481.01億元，按年增加38%。由於期內上游天然氣價格按年大幅上漲，導致整體毛利率下跌7.6個百分點至18.4%，純利則下跌6.3%至30.45億元。期內，集團的總天然氣銷售量上升8.2%至185.62億立方米；其中，工業、商業和居民的銷氣量，分別佔比為47.8%、23.4%和25.9%。期內，居民接駁業務錄得按年增長，新增居民接駁用戶171.5萬戶，其中包括新房接駁145.2萬戶，舊房接駁24.5萬戶，農村居民煤改氣接駁1.8萬戶。集團經營區域內居民燃氣滲透率，由去年同期的52.6%上升至今年上半年的56.1%。

今年7月中，集團公佈向合肥燃氣出資46.34億元人民幣方式，收購合肥燃氣49%股權，其中4.9億元人民幣將計入合肥燃氣註冊資本，而41.44億元人民幣則計入合肥燃氣的資本儲備。合肥燃氣為國有獨資企業，專注在合肥市從事天然氣供應、提供配套服務和燃氣器具製造。在增資完成後，華潤燃氣和合肥城建分別持有合肥燃氣的49%和51%股權。透過增資，將有利於集團擴大在安徽省的城市燃氣項目網絡。

走勢上，10天線先後走高於20天和50天線，MACD牛差距收窄，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮24.5元以下吸納，反彈阻力30元，不跌穿22元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份