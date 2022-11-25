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專家觀點>金利豐證券

建行股息率吸引 伺機跟進

中國人民銀行公布，決定於12月5日下調金融機構存款存備金率0.25厘，預期是次降準可釋放長期資金約5,000億元（人民幣，下同）。建設銀行（939）為四大行之一，截至今年9月底止第三季度，純利856.4億元（人民幣，下同），按年增加8.6%，經營收入倒退2.6%至1,866億元。今年首三季度，集團純利2,473億元，按年上升6.5%，營業收入升0.8%至5,769億元。年化平均資產回報率1.02%，年化加權平均淨資產收益率12.77%。

今年首三季度，利息淨收入增加7.7%至4,827億元；淨利差為1.86%，淨利息收益率為2.05%，分別按年下降0.08和0.07個百分點，主要是貸款收益率受降息等因素影響持續下降，而存款成本有所上升。期內，手續費及佣金淨收入948.77億元，按年下降1.8%。今年9月底，不良貸款率1.4%，較去年底下降0.02個百分點；撥備覆蓋率為243.95%，較去年底上升3.99個百分點。一級資本充足率為14.6%，核心一級資本充足率為13.86%，均滿足監管要求。

期內，集團發放貸款和墊款總額20.92 萬億元，較去年底增加2.12萬億元，增長11.25%；其中，公司類貸款11.76萬億元，個人貸款8.3萬億元，票據貼現8,033.06億元，應計利息547.82 億元。金融投資總額8.4萬億元，較去年底增加7,556.92億元，增長9.9%。以上週五收市價4.7元（港元，下同）計，預測市盈率為3.4倍，預測股息率為8.8厘。走勢上，11月1日跌至4.1元止跌回升，形成上升軌，10天線走高於20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮4.5元以下吸納，反彈阻力5元。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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