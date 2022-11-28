李寧重上20天線 具反彈空間

國家體育總局等八部門早前印發《戶外運動產業發展規劃2022-2025年》，提出到2025年，隨著戶外運動場地設施持續增加，大幅提升普及程度，參與人數不斷增加，戶外運動產業總規模超過3萬億元（人民幣，下同）。李寧（2331）在體育用品行業具領先優勢，今年第三季度整個平台的同店銷售，按年錄得高單位數增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得中單位數增長及批發（特許經銷商）渠道錄得高單位數增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為10%至20%中段增長。
第三季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台的零售流水按年錄得10%至20%中段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得10%至20%中段增長，其中零售渠道錄得20%至30%低段增長及批發渠道錄得10%至20%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得20%至30%中段增長。今年9月底，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,101個，本年迄今淨增加166個；李寧YOUNG銷售點數量共計1,238個，本年迄今淨增加36個。
今年上半年，集團的收入124.09億元，按年增加21.7%，純利上升11.6%至21.89億元，息稅前利潤加折舊及攤銷（EBITDA）增加8.4%至34.21億元。平均存貨周轉期由去年6底的53日，增加2日至今年6月底的55日，平均應收貿易款項周轉期由13日增加1至14日。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上20天線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD牛差距收窄，可考慮48元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力61.7元，不跌穿40元續持有。
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