石藥企穩各主要平均線之上

截至今年9月底止九個月，集團的營業額234.96億元（人民幣，下同），按年上升13.8%，純利增加3.1%至44.68億元；撇除以公平值計入損益之金融資產之公平值變動，以及以股份為基礎之酬金開支的基本溢利，上升14.5%至46.24億元。整體毛利率下跌3.1個百分點至72.7%。期內，研發費用為29.2億元，按年增加16.4%，約佔成藥業務收入的15.7%。

今年首九個月，成藥的收入按年增加10%至184.27億元，佔總營業額的78.4%，分部溢利上升18.4%至45.87億元；用於治療神經系統和抗腫瘤的銷售收入60.12億元和59.09億元，按年上升9.2%和2.3%。期內，維生素C的收入增加22.3%至19.78億元，抗生素及其他的營業額增加17.2%至14.46億元，而功能食品及其它業務的銷售收入增加47.6%至14.59億元。

走勢上，自9月底止跌回升，形成上升軌，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮9.2元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力10.4元，不跌穿8.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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