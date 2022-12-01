百威亞太股價見突破 伺機跟進

截至今年9月底止9個月，集團的收入53.13億美元，按年下跌0.9%。期內，今年首9個月，純利增加8.7%至9.25億美元，正常化除息稅折舊攤銷前盈利增加0.8%至17.32億美元，惟受到由於原材料及包裝成本上漲，整體毛利率下跌2.52個百分點至50.9%。單計第三季度，集團整體上取得收入及獲利增長，並在所有國家中均有銷量和營收提升；第三季度集團收入18.6億美元，按年下跌1.1%，純利倒退13.8%至3億美元。今年首九個月，總銷量增長1.4%至72.715億公升，每百升收入增長2.9%；第三季度，總銷量增長6.3%至27.489億公升，而每百升收入增長0.8%。

今年第三季度，內地實施的防控措施，尤其影響集團的高端業務重地，包括東南、華北及西北地區，而且渠道限制亦對夜場和中餐館等高端渠道構成影響。然而，由於核心和實惠品牌組合在去年第三季度基數較低，今年第三季度的銷量仍年增長3.7%，收入增加1.6%，而每百升收入減少2%。韓國第三季度的收入錄得雙位數增長，每百升收入錄得中個位數增長。至於印度市場，集團在當地的業務持續增長，在今年第三季度和首三季度表現均優於行業水平。

走勢上，10天線近日走高於100天和250天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，宜候低22元以下吸納，反彈阻力25.2元，不跌穿20元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份