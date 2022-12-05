moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

潤電力拓新能源業務 重上10天線

內地踏入冬季，預期用電需求將增加。國務院早前開會部署入冬保暖保供工作，確保能源價格穩定，絶不允許拉閘限電。同時，內地為達致碳達峰、碳中和，積極推進能源轉型，促使內地電企亦逐步轉型至可再生能源。

華潤電力（0836）今年10月份，集團的附屬電廠售電量1,334.3萬兆瓦時，按年增加5.9%，其中，附屬風電場售電量按年上升9.1%至332.1萬兆瓦時；附屬光伏電站售電量增加14.2%至10.8萬兆瓦時。今年首10個月，附屬電廠累計售電量1.52億兆瓦時，按年上升4.9%，附屬風電場的售電量2,876萬兆瓦時，附屬光伏電站售電量113.5萬兆瓦時，分別按年上升12%和18.1%。

集團上月初公佈，參與重慶市能源投資集團重整，投資60億元人民幣，將持有38.25%股權，與重慶市國資委指定的重慶國調訂投資經營協議。集團指重慶能源的電力板塊可控裝機1,975兆瓦，清潔能源佔比三分之一，並力爭「十四五」末重整後的重慶能源及其附屬公司裝機規模可達8,000兆瓦，其中可再生能源5,000兆瓦。另外，內地發改委等部門加強對煤炭價格穩定，料有助緩和火電業務虧損的情況。

走勢上，11月1日跌至11.22元止跌回升，形成上升軌，昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低13.6元吸納，反彈阻力17元，不跌穿12.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/