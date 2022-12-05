潤電力拓新能源業務 重上10天線

華潤電力（0836）今年10月份，集團的附屬電廠售電量1,334.3萬兆瓦時，按年增加5.9%，其中，附屬風電場售電量按年上升9.1%至332.1萬兆瓦時；附屬光伏電站售電量增加14.2%至10.8萬兆瓦時。今年首10個月，附屬電廠累計售電量1.52億兆瓦時，按年上升4.9%，附屬風電場的售電量2,876萬兆瓦時，附屬光伏電站售電量113.5萬兆瓦時，分別按年上升12%和18.1%。

集團上月初公佈，參與重慶市能源投資集團重整，投資60億元人民幣，將持有38.25%股權，與重慶市國資委指定的重慶國調訂投資經營協議。集團指重慶能源的電力板塊可控裝機1,975兆瓦，清潔能源佔比三分之一，並力爭「十四五」末重整後的重慶能源及其附屬公司裝機規模可達8,000兆瓦，其中可再生能源5,000兆瓦。另外，內地發改委等部門加強對煤炭價格穩定，料有助緩和火電業務虧損的情況。

走勢上，11月1日跌至11.22元止跌回升，形成上升軌，昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低13.6元吸納，反彈阻力17元，不跌穿12.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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