長江基建派息穩定增加 中長線部署

今年上半年，集團純利44.09億元，按年增加46.4%，集團於不同市場和各業務範疇的經營溢利以當地貨幣計算錄得6%的增幅。英國業務的溢利貢獻16.79億元，按年上升219%，增幅主要由於一筆非現金遞延稅項相關支出於去年同期入賬。至於澳洲基建業務，分部溢利貢獻10.04億元，按年增加9%。期內，集團持有逾3成股權的電能實業（6）的溢利貢獻10.32億元，按年增加14%；主要由於海外業務的營運表現持續良好，以及港燈在管制計劃實施下提供穩定溢利貢獻。

今年上半年，來自營運的現金流42.18億元，按年下跌3.3%，今年6月底手持現金95.91億元，貸款總額286.21億元，負債比率12.9%，較2021年年底的14.7%有所改善。另外，集團派息穩定增加，自1996年上市以來的年度股息連年增加。集團派中期息每股0.7元，而去年同期為0.69元；現價計，預測股息率約6.3厘。隨著美國通脹回穩及和加息預期減弱，集團仍具有一定的吸引力。

走勢上，10月21日跌至34.9元止跌回升，目前企穩於10天、20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，惟MACD牛差距略有收窄，可考慮38.5元以下分階段吸納，反彈阻力44.5元，不跌穿36元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份