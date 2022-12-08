阿里健康中期虧轉盈 伺機跟進

上半財年，來自醫藥自營業務收入按年上升24.2%至100.81億元，佔總收入的87.7%，其中處方藥業務收入增長 46.2%。今年9月底，集團線上自營店的年度活躍消費者（於過往12個月在集團線上自營店實際購買 過一次或者以上商品的消費者）超過1.2億。期內，集團在杭州塘棲倉投入運營，日均最大發貨能力達到100萬單，提供集團智慧供應鏈的效率。

至於醫藥電商平台，分部收入微增0.1%至10億元；期內，集團運營的天貓醫藥平台服務品類擁有超過4,800萬個庫存單位（SKUs），服務於超過2.7萬商家，較截至2021年 9月底增加2,000個。期內，醫療健康及數字化服務業務的收入，按年增加74.9%至4.19億元。走勢上，自11月起形成上升軌，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，惟目前明顯高於保歷加通道頂線，宜候低8.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力13元，不跌穿6.4元續持有。