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專家觀點>金利豐證券

銀娛受惠行業前景改善

澳門今年11月份幸運博彩毛收入29.99億澳門元，按年下降55.6%，遜於預期，按月亦下跌23.1%%；今年首11個月毛收入為387.16億澳門元，按年跌50.9%。不過，隨著內地逐步放寬放疫政策，加上澳門亦逐步放寬內地來澳的檢測要求，並憧憬更多地方的訪澳旅行團重啟。另外，澳門上月26日公布賭牌競投臨時判給名單，六間現有賭企早前均成功續牌10年，消除政策風險的不明朗因素，預期澳門博彩業前景有望改善。

銀娛（0027）截至今年9月底止第三季度，淨收益20.34億元，按年下跌52%，經調整EBITDA虧損5.81億元，而2021年第三季度為盈利5.03億元。為集團最大的收益及盈利貢獻來源的「澳門銀河」，第三季度的經調整 EBITDA 虧損為2.99億元，而2021年第三季度為盈利4.54億元。

今年第三季度，集團按管理層基準計算的博彩收益總額為9億港，按年下跌 75%，按季下跌34%。第三季度，中場博彩收益總額按年下跌65%至8億元；貴賓廳博彩收益總額為5,600萬元，按年下跌95%；角子機博彩收益總額為 6,400萬港元，按年下跌57%。期內，非博彩收益倒退28%至4.38億元。「澳門銀河」第三季度的五間酒店平均入住率只有26%。

今年9月底，集團現金及流動投資225億元，淨現金為193億元。另外，集團繼續在旗下的度假城進行提升工程，路氹第三期已經基本竣工，並持續推進第四期工程。走勢上，自10月31日跌至33.55元後止跌回升，目前重上各主要平均線之上，惟STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，可考慮50元以下吸納，反彈阻力58元，不跌穿47元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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