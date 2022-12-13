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專家觀點>金利豐證券

京東健康扭虧為盈 活躍用戶持續增加

國務院聯防聯控機制發布《通知》，提到互聯網醫院、開展互聯網診療服務的醫療機構，可在線開具治療新冠肺炎相關症狀的處方，並鼓勵委托符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。京東健康（6618）為內地大型的在線醫療健康平台，上週推出「防疫關愛門診」，提供全科室醫療諮詢問診服務。另外中國市場監管總局早前發布《藥品網絡銷售監督管理辦法》，當中提出指引明確第三方平台責任，並提供3個月的寬限期，有助緩解市場對監管的不確定性。

截至今年9月底止三個月，京東健康的收入105.2億元（人民幣，下同），按年增加42.1%，經營盈利7,722.5萬元，而去年同期錄得經營虧損5.56億元；非國際財務報告準則經營盈利6.5億元，按年上升86.6%。集團今年上半年扭虧為盈，錄得純利2.24億元，去年同期虧損4.55億元；非國際財務報告準則盈利12.11億元，按年上升82%。今年上半年，醫藥和健康產品銷售的收入增加48.6%至174.82億元，佔總收入的86.4%。截至今年6月底，集團的年度活躍用戶數量1.31億，按年淨增加2,270萬。

第三季度，集團與國內外多家醫療健康企業合作，例如歐姆龍健康醫療、魚躍醫療等，以加快實物+服務連接及模式創新。集團借助母公司京東集團（9618）廣泛的供應鏈和全國性網絡進行直銷，有望產生協同效應。截至今年6月底，集團使用京東物流全國範圍內的20個藥品倉庫和超過450個非藥品倉庫。另外，集團在2021年首次推出其線上寵物醫院，今年上半年與京東集團簽訂寵物健康品類資產收購協議，為用戶提供更全面的寵物醫療健康一站式解決方案。

走勢上，12月9日高見90.75元（港元，下同）遇阻回落，MACD牛差距收窄，STC%K線續走低於%D線，宜候低72元以下吸納，反彈阻力92元，不跌穿64元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份