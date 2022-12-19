網易積極拓展海外市場 伺機跟進

今年第三季度，網易（的淨收入244億元（人民幣，下同），按年增加10.1%，純利上升1.1倍至67億元；而非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤74.7億元，按年增加93.6%。遊戲及相關增值服務淨收入增加9.1%至186.99億元，其中來自在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值服務淨收入的92.9%；遊戲及相關增值服務的毛利率為65%，上升3.7個百分點。期內，有道收入14.02億元，按年增加1.1%；網易雲音樂收入上升22.5%至235.72億元；創新業務和其他淨收入增加13.6%至19.68億元。

動視暴雪（美：ATVI）早前宣布，與網易現有授權協議在2023年1月23日到期，到期後將暫停網易在內地的大部分暴雪遊戲代理服務合約。不過，網易指有關被授權的暴雪遊戲，在2021年和2022年首九個月的淨收入和淨利潤貢獻，僅佔集團總的淨收入和淨利潤的較低的個位數，故此授權的到期不會對網易的財務業績產生重大影響。同時，《暗黑破壞神：不朽》的共同開發和出版，將由一個獨立的長期協議約定並將繼續下去。

走勢上，自10月起止跌回升，先後重上10天、20天和50天線，惟STC%K線走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低105元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力128元，不跌穿96元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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