網易積極拓展海外市場 伺機跟進

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）早前發表聲明，確定首次獲得對總部設於內地和香港的註冊會計師事務所進行全面檢查和調查的權限；因此，市場預計中概股退市風險降溫。另外，國家新聞出版署發佈11月份國產網絡遊戲審批訊息，批出共70款遊戲版號，其中包括網易（9999）旗下的「大話西游：歸來」。網易積極拓展海外市場，除了內地市場，已經在日本、東南亞、美國和其他市場推出遊戲產品，有望提升海外遊戲業務的收入。
今年第三季度，網易（的淨收入244億元（人民幣，下同），按年增加10.1%，純利上升1.1倍至67億元；而非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤74.7億元，按年增加93.6%。遊戲及相關增值服務淨收入增加9.1%至186.99億元，其中來自在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值服務淨收入的92.9%；遊戲及相關增值服務的毛利率為65%，上升3.7個百分點。期內，有道收入14.02億元，按年增加1.1%；網易雲音樂收入上升22.5%至235.72億元；創新業務和其他淨收入增加13.6%至19.68億元。
動視暴雪（美：ATVI）早前宣布，與網易現有授權協議在2023年1月23日到期，到期後將暫停網易在內地的大部分暴雪遊戲代理服務合約。不過，網易指有關被授權的暴雪遊戲，在2021年和2022年首九個月的淨收入和淨利潤貢獻，僅佔集團總的淨收入和淨利潤的較低的個位數，故此授權的到期不會對網易的財務業績產生重大影響。同時，《暗黑破壞神：不朽》的共同開發和出版，將由一個獨立的長期協議約定並將繼續下去。
走勢上，自10月起止跌回升，先後重上10天、20天和50天線，惟STC%K線走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低105元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力128元，不跌穿96元續持有。
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