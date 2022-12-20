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專家觀點>金利豐證券

長和業務多元化 財務狀況穩健

長和（0001）為綜合企業，經營四項核心業務，包括港口及相關服務、零售、基建以及電訊，遍佈全球不同國家，業務的地域和組合多元化，有助整體表現平穩。隨著各國放寬防疫措施，集團業務所在多個市場的經濟活動逐步改善。以IFRS 16後會計基準，截至今年6月底止中期，集團的收入2,296.16億元，按年增加8.1%，EBITDA上升3.5%至705.25億元，純利上升4.3%至190.88億元。撇除主要外幣貶值帶來之不利兌換影響，以當地貨幣計算，EBITDA及EBIT均按年增長9%。現價計，預測股息率約6.5厘，仍具有一定吸引力。

今年上半年，CK Hutchison Group Telecom的收益、EBITDA和EBIT，分別為418.17億元、125.12億元和24.74億元，分別按年下跌9%、51%和85%。另外，以總額約37億歐元代價出售集團於英國發射塔資產之權益予Cellnex，待取得現時屆最後階段之監管機構批准後；所得出售收益將於今年下半年確認。期內，港口及相關服務以呈報貨幣計算，收入266.51億元，按年增加14%，EBITDA和EBIT分別為82.73億元和60.42億元，按年上升18%和27%。

今年10月初，集團公佈正與Vodafone就可能合併英國流動電訊資產及Vodafone英國進行洽談，惟集團並未就有關合併達成具法律約束力之協議。集團預計交易涉及合併雙方在英國業務，集團和Vodafone將分別持有合併業務的49%和51%股權。交易完成時，雙方的相對股權將透過差異式槓桿債權注資而取得，當中並不涉及以現金支付作價。

集團的整體財務狀況穩健，今年6月底，債務淨額1,683.9億元，債務淨額對總資本淨額比率為20.5%；預期英國發射塔交易在今年8月完成後，按備考基準，債務淨額對總資本淨額比率將下跌至17.5%。走勢上，自11月初形成上升軌，先後重上多條主要平均線，昨日企穩100天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線略走高於%D線，可考慮45元以下吸納，反彈阻力52元，不跌穿42元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份