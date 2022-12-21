中國生物製藥企穩50天線

今年上半年，集團研發總開支21.9億元，佔期內收入約14.4%，當中大部份已計入損益表中。創新藥已經成為集團的增長推動能力，集團預計創新藥收入佔比今年達到24%，目標2023年創新藥收入突破100億元，創新藥收入佔比進一步提升。今年6月底，集團累計有臨床批件、正在進行臨床試驗和申報生產的在研產品共418件。今年上半年，創新藥收入按年上升14.2%至34.9億元，佔總收入的比例由2021年同期的21.3%，擴闊1.6個百分點至22.9%。

本月初，集團宣佈自主研發的創新藥選擇性ATR激酶抑制劑「TCC1727」，已向美國食品藥品監管局（FDA）提交試驗 用新藥（IND）申請並獲得受理。TCC1727擬開發臨床適應症包括非小細胞肺癌、小細胞肺癌、卵巢癌、三陰乳腺癌等多個癌種，將重點針對PD-L)1療法、鉑類化療及PARP抑制劑治療進展或耐藥的癌症患者群體，填補現有療法耐藥或治療失敗後無藥可用的治療空白。隨著更多新品獲批上市，有助支持未來的業務增長。

走勢上，昨日企穩50天線，STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，可考慮4.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.3元，不跌穿3.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/