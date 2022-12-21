moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

中國生物製藥企穩50天線

中國生物製藥（1177）在內地藥品製造具領先優勢，將聚焦腫瘤、外科或鎮痛、肝病、呼吸系統等四大治療領域。今年第三季度，隨著內地疫情相對受控，生產生活秩序逐步恢復，消費醫療和院內診療流量顯著復蘇，集團借機加快推進研發、生產和銷售進度，帶動第三季度達成快速恢復性增長。今年第三季度，集團的收入74.73億元（人民幣，下同），按年增加21.3%，今年首三季度，集團累計收入增加10.5%至226.67億元。

今年上半年，集團研發總開支21.9億元，佔期內收入約14.4%，當中大部份已計入損益表中。創新藥已經成為集團的增長推動能力，集團預計創新藥收入佔比今年達到24%，目標2023年創新藥收入突破100億元，創新藥收入佔比進一步提升。今年6月底，集團累計有臨床批件、正在進行臨床試驗和申報生產的在研產品共418件。今年上半年，創新藥收入按年上升14.2%至34.9億元，佔總收入的比例由2021年同期的21.3%，擴闊1.6個百分點至22.9%。

本月初，集團宣佈自主研發的創新藥選擇性ATR激酶抑制劑「TCC1727」，已向美國食品藥品監管局（FDA）提交試驗 用新藥（IND）申請並獲得受理。TCC1727擬開發臨床適應症包括非小細胞肺癌、小細胞肺癌、卵巢癌、三陰乳腺癌等多個癌種，將重點針對PD-L)1療法、鉑類化療及PARP抑制劑治療進展或耐藥的癌症患者群體，填補現有療法耐藥或治療失敗後無藥可用的治療空白。隨著更多新品獲批上市，有助支持未來的業務增長。

走勢上，昨日企穩50天線，STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，可考慮4.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.3元，不跌穿3.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/