內地扶持擴大內需 旺旺料受惠

旺旺（0151）在行業具有一定知名度，隨著新春即將來臨，有望帶動情。截至今年9月底止中期，集團的收益108.3億元（人民幣，下同），按年下跌4.8%，純利倒退23.6%至15.96億元。受制於原材料及包裝材料成本上漲，導致毛利率下跌4個百分點至42.8%，營運利潤率下降5.3個百分點至19.1%。事實上，集團首財季為內地疫情再爆發，多個地區當時採取封控措施，令供應鏈和終端消費難免受到影響。雖然中期盈利倒退，但集團增加派息，中期息每股1.14美仙，按年增加37.3%。

乳品及飲料類2022財年上半年的收益，按年倒退13.2%至56.93億元人民幣，佔總收入的52.6%；其中旺仔牛奶收益按年下跌13.9%，飲料及其他類收益按年下降2.1%。期內，乳品及飲料類毛利率下跌4.1個百分點至45.3%，主要由於全脂奶粉使用成本下跌21%。不過，集團積極拓展於新興渠道的建設，探索如內容電商、社區團購等新零售的運營模式，並已在乳品及飲料類2022財年上半年的銷售中初 現成效。

2022財年上半年，米果類收益按年上升5.1%至19.72億元，佔總收入的18.2%，分部毛利率下跌3.8個百分點至37.2%。休閒食品的收入上升7.1%至30.79億元，佔總額的28.4%，分部毛利率下跌2.4個百分點至45.3%。今年9月底，淨現金為71.37億 元。走勢上，近日重上10天、50天和100天線，MACD維持牛差距，STC%K線升穿%D線，可考慮5元（港元，下同）吸納，反彈阻力5.7元，不跌穿4.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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