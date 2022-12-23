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專家觀點>金利豐證券

聯想集團整固後有望再上

全球個人電腦（PC）的需求疲弱，連同疫情導致供應受限，導致全球球個人電腦PC出貨出現倒退。今年第三季，聯想集團（0992）PC出貨量下跌16.1%至1,688萬部，仍然位居首位。雖然市場對個人電腦和伺服器的需求預期降低，但內地個人電腦滲透率仍然低於其他成熟市場，因此仍具潛在增長空間，而且集團在行業仍具有一定優勢，而且採用多元發展，有助整體業務維持穩定。

截至今年9月底止中期，集團的收入340.45億美元，按年下跌2.2%；而撇除匯率影響，銷售則增長4%。集團中期的經營溢利上升4%至16.28億美元，純利增加8%至10.57億美元的紀錄新高，整體毛利率持平至16.9%。智能設備業務集團由個人電腦、平板電腦、智能手機和其他智能設備業務組成，上半財年的分部收入按年下跌7%至279.9億美元，經營溢利倒退8%至20.9億美元；倘若撇除匯率影響，其銷售按年應保持穩定。

非PC業務錄得增長強勁，截至今年9月底止中期，非個人電腦業務（包括智能手機）的收入貢獻增加至集團總收入的37%，上半財年按年上升11%。期內，來自方案服務（SSG）的收入為31.8億美元，按年升25%，營業利潤增長27%至近7億美元；基礎設施方案（ISG）實現收入47億美元，按年升24%，業務轉虧為盈，錄得經營溢利4,731萬美元。

至於市場關注的晶片供應問題，上季度高端產品的晶片供應依然短缺，但整體晶片已較上半年得到改善。另外，集團財務穩健，今年9月底淨現金達11億美元。走勢上，近日企穩多條平均線之上，MACD熊差距收窄，STC%K線回落至接近%D線，宜候低6元吸納，反彈阻力7元，不跌穿5.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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