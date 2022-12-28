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專家觀點>金利豐證券

醫思健康企穩10天線之上

醫思健康（2138）為本港最大的非醫院醫療服務供應商。截至今年9月底止六個月，集團的收入18.93億元，按年上升31.1%。不過，受疫情影響，集團在香港和澳門的美容及養生業務遭強制停業，以及內地業務中斷，導致淨溢利率承壓下跌8個百分點至5.6%。面對市場競爭環境日趨激烈、通脹導致成本結構上升、上一財政年度新設立服務點的營運協同暫時較低，以及新收購醫療資產所產生的折舊及攤銷開支增加，令純利倒退50%至8,005萬元。

集團醫療服務覆蓋範圍廣泛，包括醫學美容、牙醫，以及多種專科服務等。截至今年9月底，集團總共擁有154個服務點，包括134個位於香港，4個和16個分別位於澳門和中國內地，總樓面面積按年增加24.1%至55.7萬平方呎。截至今年9月底止六個月，醫療服務的收入增加47.5%至11.75億元，佔總收入的62.1%，擴闊6.9個百分點，其中於2023財年上半年完成的內生擴張和併購佔比，分別約為90.8%和9.2%。

集團於中期期間已執行總估值為2.19億元的併購交易，涵蓋多個醫學專科服務、獸醫及健康檢查服務，進一步強化集團的醫療服務佈局。期內，美學醫療以及美容及養生服務貢獻的收入減少2%至6.07億元，佔總收入約32.1%。另外，由於在獸醫領域的併購擴張，來自其他服務的收入按年升301.9%至1.11億元，佔總收入的5.8%。隨著本港和內地放寬防疫措施，憧憬醫療需求回升。

今年9月底，集團手持現金7.1億元，銀行借款為3.97億元，資產負債比率為26.3%。走勢上，昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，惟MACD維持熊差距，可考慮6.7元以下吸納，反彈阻力8.5元，不跌穿5.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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