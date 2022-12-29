中銀航空租賃整固後有望再上

今年9月底，自有、代管及已訂購的飛機共計612架，較今年3月底的530架增加82架；其中自有機隊共有395架飛機，經賬面淨值加權後的平均機齡為4.3年、平均剩餘租期為8.2年，維持機隊年輕化。022年第三季度，集團共執行44筆交易，包括承諾購買9架新飛機、向航空公司交付12架租賃飛機、售出1架自有及1架代管飛機，以及簽署21份租賃承諾。自有飛機利用率達96%，其中8架單通道飛機、5架雙通道飛機和1架貨機脫租；所有飛機均已承諾租賃。

集團今年上半年盈轉虧，虧損3.13億美元，而去年同期2.54億美元。期內，稅後淨虧損3.13億美元，主要源於17架留俄飛機的賬面淨值減記8.04億美元；該減記被集團就該等飛機持有的現金抵押2.23億美元及所得稅抵免0.63億美元部分抵銷，從而產生稅後影響5.18億美元。期內，經營收入及其他收入總額11.96億美元，按年增加8%。期內，航空公司客戶現金收款率為96.9%，按年上升1個百分點。

受惠於較低的平均債務成本，今年上半年的平均債務成本為2.9%，與2021年上半年相同。走勢上，STC%K線續走低於%D線，MACD熊牛差距收窄，宜候低61元以下吸納，反彈阻力68.4元，不跌穿58.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份