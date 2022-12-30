中石化股息率具吸引力

內地放寬防疫措施，憧憬經濟穩步復甦，預期各石化產品需求將回暖，龍頭企業業績有望回升。中石化（386）同時具備石油上下游業務，主要在內地從事油氣開採和煉化行業龍頭。截至2022年9月底止第三季度，集團營業收入8,254.7億元（人民幣，下同），按年增加13.9%，經營收益減少51.1%至129.62億元，純利下跌37.9%至128.33億元。期內，由於度國際油價大幅波動，對煉油成本和價差等造成影響。

2022年第三季度，勘探及開發板塊的收入增加33.4%至1,388.7億元，經營溢利增加4倍至435.91億元。集團實現油氣當量產量363.18百萬桶油當量，按年增加2.3%，其中國內原油產量上升0.8%至188.05百萬桶，境外原油產量上升3.2%至2,277萬桶，而天然氣產量增加4.1%至9,138 億立方英尺。期內，原油實現價格上升54.6%至每桶94.24美元，氣價升11.9%至每立方英尺7.54美元。

集團2021年度大幅增加派息至每股0.47元，派息率達到80%，往績股息率達到14.4厘，而現價計，預測股息率11.5厘，具有一定吸引力。另外，中石化自2022年9月下旬以來連番回購股份。集團日前公佈，自2022年9月21日，公司於港交所就其H股進行了一系列回購。截至2022年12月29日，集團共回購總計7.32億股H股，約佔公司於回購授權獲公司股東大會及類別股東大會批准之日的已發行總股本的0.61%及已發行H股總股數的2.87%。

走勢上，2022年10月31日低見3.06元（港元，下同）止跌回升，形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，MACD維持熊差距，STC%K線跌穿於%D線，可考慮3.7元以下吸納，反彈阻力4.2元，不跌穿3.55元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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