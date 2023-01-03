歐舒丹銷售前景惹憧憬 伺機跟進

以品牌劃分，截至2022年9月30日止上半年度，L’OCCITANE en Provence的銷售淨額6.1億歐元，按固定匯率計算的增長3.4%；ELEMIS按年上升13.1%至1.05億歐元，主要得益於美國的強勁增長，以及進一步擴充國際業務。至於Sol de Janeiro，2023財年上半年的銷售額9,460萬歐元與去年同期相比，按本地貨幣計算增長超過65%。集團的線上渠道在2023財年第二季度恢復增長，導致2023財年上半年按固定匯率計算增長2.2%，至2.65億歐元；線上渠道佔集團銷售額的比重保持穩定在29.4%。

亞太地區的銷售淨額在2023財年上半年為3.73億歐元，按報告匯率計算增長7.8%，按固定匯率計算增長1.9%，由香港、澳洲和馬來西亞所帶動。期內，美洲銷售淨額2.81億歐元增長84.5%（按報告匯率計算）或59.8%（按固定匯率計算），其中Sol de Janeiro和ELEMIS增長加快。歐洲、中東和非洲在2023財年上半年出現反彈，並按固定匯率計算增長8.2%，而撇除俄羅斯，該地區按固定匯率計算增長15.9%。

走勢上，過去一個月橫行整固，昨日企穩10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮23元吸納，反彈阻力27.3元，不跌穿22元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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