京東物流擁有龐大倉庫網絡

截至2022年9月底止第三季度，集團的營業額357.71億元（人民幣，下同），按年上升38.9%，虧損收窄73.1%至2.87億元，而2021年同期虧損10.7億元。期內，按非國際財務報告準則指標，錄得虧轉盈，盈利2.55億元，而2021年同期虧損6.22億元。2022年第三季度，整體毛利率7.4%，按年擴闊2.5個百分點。於2022年9月底，集團合共控制德邦物流（滬：603056）已發行股本的約72%，第三季度營業收入80.15億元，按年增加4.5%，純利增加20倍至2.56億元。

2022年第三季度，按客戶類型劃分，來自一體化供應鏈客戶收入增加6.6%至182.3億元，主要是受外部一體化供應鏈客戶數量增加至62,629名（不包含德邦集團為62,161名），單客戶平均收入（ARPC）由2021年第三季度的109,060元加增至2022年同期的116,961元，按年增加7.2%。來自其他客戶收入增加102.8%至175.4億元，主要是由於集團快遞快運服務的業務量增加，以及德邦集團合併的增量。

走勢上，近日企穩10天和20天線，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，宜候低15.6元（港元，下同）吸納，反彈阻力17.8元，不跌穿14.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份