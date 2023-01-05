京東物流擁有龐大倉庫網絡

隨着內地放寬防疫政策，市民可以逐步「復常」，預期倉儲行業運行有所復甦。中國物流與採購聯合會和中儲發展股份有限公司聯合調查的中國倉儲指數，2022年12月份為48.7%，仍位於榮枯線以下，惟較11月份回升4.6個百分點。京東物流（2618）提供一體化供應鏈物流解決方案和服務，擁有龐大的倉庫網絡。2022年9月底，集團運營超過1,500個倉庫，包含雲倉生態平台的管理面積在內，倉儲網絡管理面積超過3,000萬平方米。
截至2022年9月底止第三季度，集團的營業額357.71億元（人民幣，下同），按年上升38.9%，虧損收窄73.1%至2.87億元，而2021年同期虧損10.7億元。期內，按非國際財務報告準則指標，錄得虧轉盈，盈利2.55億元，而2021年同期虧損6.22億元。2022年第三季度，整體毛利率7.4%，按年擴闊2.5個百分點。於2022年9月底，集團合共控制德邦物流（滬：603056）已發行股本的約72%，第三季度營業收入80.15億元，按年增加4.5%，純利增加20倍至2.56億元。
2022年第三季度，按客戶類型劃分，來自一體化供應鏈客戶收入增加6.6%至182.3億元，主要是受外部一體化供應鏈客戶數量增加至62,629名（不包含德邦集團為62,161名），單客戶平均收入（ARPC）由2021年第三季度的109,060元加增至2022年同期的116,961元，按年增加7.2%。來自其他客戶收入增加102.8%至175.4億元，主要是由於集團快遞快運服務的業務量增加，以及德邦集團合併的增量。
走勢上，近日企穩10天和20天線，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，宜候低15.6元（港元，下同）吸納，反彈阻力17.8元，不跌穿14.4元續持有。
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