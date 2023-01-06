moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

港鐵攻守兼備 中長線部署

港鐵（0066）業務結合「公用+地產」，疫情及遊客減少影響下，2022年上半年整體業務維持穩定增長。中港通關在即，首階段包括開放落馬洲支綫等口岸，至於高鐵將於1月15日前恢復運作。港鐵有望從中受惠，一方面通關可帶動乘客量上升，同時對於車站和港鐵旗下商場的人流及銷售料帶來正面影響。

2022年上半年，受到新冠疫情，尤其第五波疫情爆發後所帶來的持續負面影響，港鐵鐵路和巴士服務的總乘客量按年減少11.8%，令期內香港車務營運的收入按年下跌3.1%至58.15億元，導致未計利息、財務開支和計及每年非定額付款後的虧損27.75億元。期內，高鐵香港段更停止運作。另外，集團將繼續推進其他鐵路項目的進展，包括東涌綫延綫、屯門南延綫、北環綫項目和洪水橋站項目。

2022年上半年，本港物業發展的利潤按年增加1.53倍至77.86億元。不過，物業租賃業務收入減少8.5%至21.88億元，原因是港鐵公司為租戶提供租金寬減，以及新訂租金較以往遜色。另外，大圍商場於下半年度的入帳，將視乎建築進度而定。集團財務穩健，2022年上半年經營活動產生的現金淨為35.15億元，2022年6月底手持現金264.39億元，淨負債權益比率12.7%。

董事局於上次年報表明，中期股息約佔全年派發總股息的三分之一。現價計，預測息率約3.1厘。走勢上，自去年10月底形成上升軌，目前處於主要平均線之上，STC%K線升穿%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低40.6元以下吸納，中線上望45.7元，不跌穿38元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/