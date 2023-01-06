港鐵攻守兼備 中長線部署

2022年上半年，受到新冠疫情，尤其第五波疫情爆發後所帶來的持續負面影響，港鐵鐵路和巴士服務的總乘客量按年減少11.8%，令期內香港車務營運的收入按年下跌3.1%至58.15億元，導致未計利息、財務開支和計及每年非定額付款後的虧損27.75億元。期內，高鐵香港段更停止運作。另外，集團將繼續推進其他鐵路項目的進展，包括東涌綫延綫、屯門南延綫、北環綫項目和洪水橋站項目。

2022年上半年，本港物業發展的利潤按年增加1.53倍至77.86億元。不過，物業租賃業務收入減少8.5%至21.88億元，原因是港鐵公司為租戶提供租金寬減，以及新訂租金較以往遜色。另外，大圍商場於下半年度的入帳，將視乎建築進度而定。集團財務穩健，2022年上半年經營活動產生的現金淨為35.15億元，2022年6月底手持現金264.39億元，淨負債權益比率12.7%。

董事局於上次年報表明，中期股息約佔全年派發總股息的三分之一。現價計，預測息率約3.1厘。走勢上，自去年10月底形成上升軌，目前處於主要平均線之上，STC%K線升穿%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低40.6元以下吸納，中線上望45.7元，不跌穿38元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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