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專家觀點>金利豐證券

銀娛業務前景料改善

澳門上週日起，內地和港台入境澳門不須出示新冠檢測證明。同時，澳門政府宣佈，無須健康申報，停用紅黃碼，新冠病毒感染將成為澳的風土病，正式進入復常狀態。澳門博彩監察協調局公布去年12月，毛博彩收入34.82億澳門元，按年下跌56.3%，惟按月回升16.1%，而去年全年毛博彩收入421.98億澳門元，按年下跌51.4%。隨著澳門重新通關，加上農曆新年假期，預期到訪澳門旅客人數回升，澳門博彩業前景有望改善。

銀娛（27）截至2022年年9月底止第三季度，淨收益20.34億元，按年下跌52%，經調整EBITDA虧損5.81億元，而2021年第三季度為盈利5.03億元。為集團最大的收益及盈利貢獻來源的「澳門銀河」，2022年第三季度的經調整 EBITDA 虧損為2.99億元，而2021年第三季度為盈利4.54億元。

2022年第三季度，集團按管理層基準計算的博彩收益總額為9億元，按年下跌 75%，按季下跌34%。去年第三季度，中場博彩收益總額按年下跌65%至8億元；貴賓廳博彩收益總額為5,600萬元，按年下跌95%；角子機博彩收益總額為 6,400萬元，按年下跌57%。期內，非博彩收益倒退28%至4.38億元。「澳門銀河」第三季度的五間酒店平均入住率只有26%。預期今年業績將會顯著改善。

集團新簽訂博彩批給合同，由今年1月1日起生效，為期10年，獲准經營1,000張娛樂桌和1,700台博彩機，承諾投資283.5億澳門元。走勢上，昨日重上10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮49.5元以下吸納，反彈阻力50元，不跌穿47元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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