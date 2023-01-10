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專家觀點>金利豐證券

中國中免破頂向上 伺機跟進

內地放寬防疫措施，國務院恢復中國公民出境外遊，加上農曆新年在即，預計將有助內地本土旅遊和出外旅遊的需求增加。中國中免（1880）為一間從事旅遊零售（Travel Retail）業務的企業，在內地擁有全國最多的免稅店。集團的旗下品牌包括「CDF中國免稅」、「DUTY ZERO by cdf」、「cdf Beauty」、「日上免稅行」等，覆蓋內地主要機場、郵輪、市區，甚至航班上經營免稅店，免稅店位於包括口美蘭國際機場、三亞鳳凰國際機場、北京首都機場、上海浦東國際機場等。

2022年首9個月，集團的營業額393.64億元（人民幣，下同），按年下跌20.5%，純利倒退45.5%至46.28億元，主要由於期間內地新冠肺炎疫情頻發，集團的經營受到較大衝擊。單計2022年第三季度，集團的營業收入117.14億元，按年下跌16.2%，純利下跌78%至6.9億元。集團財務狀況健康，2022年9月底，手持現金234.1億元，短期借貸只有4.31億元。

目前愈來愈多國際著名奢侈品品牌推出免稅店限定產品，吸引旅遊人士購買，將會進一步推動中國中免整體銷售表現。另外，隨着出行改善，估計今年上半年業績將有顯著增長空間。集團去年8月25日在本港主板正式掛牌，發售價每股H股158元（港元，下同）。走勢上，自去年11月底起形成上升軌，昨日呈「大陽燭」突破向上，目前處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低235.5元以下吸納，中線上望280元，不穿210元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份