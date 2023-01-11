百濟神州具研發能力 伺機跟進

國家醫保藥品目錄調整的現場談判本月初正式開始，是次談判的藥品涉及腫瘤、罕見病、新冠病毒感染治療等上百種臨床用藥。百濟神州（6160）為一間全球性生物科技公司，專注於開發和商業化用於治療腫瘤藥物。集團去年底宣佈，國家藥品監督管理局藥品審評中心已受理百澤安（替雷利珠單抗），用於治療一線不可切除或轉移性肝細胞癌（HCC）患者的新適應症上市許可申請。
另外，集團在上月中公佈，在美國血液學會（ASH）年會上最新突破摘要口頭報告中展示「百悅澤」（澤布替尼）對比「億珂」（伊布替尼）在治療慢性淋巴細胞白血病患者中，取得的無進展生存期（PFS）優效性結果，表現出更具優勢的心臟功能相關的安全性特徵。這項研究是針對復發╱難治性慢性淋巴細胞白血病（CLL）╱小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）患者的全球3期試驗。百濟神州已在美國遞交「百悅澤」用於治療CLL的新適應症上市申請目前正在接受美國食品藥物管理局（FDA）審評，FDA將於今年1月20日作出決定。
2022年第三季度，集團的收入3.88億美元，按年增加87.8%，其中產品總收入上升81.6%至3.5億美元。產品收入包括百悅澤全球銷售額1.56億美元，百澤安在中國的銷售額為1.28億美元，分別按年增加1.36倍和66%。期內，虧損5.58億美元，較2021年同期的淨虧損4.38億美元擴闊27.3%。去年第三季度，費用增加23.5%至8.26億美元，其中研發費用4.26億美元，按年增加21.1%。不過，經營虧損收窄5.2%至4.38億美元。
走勢上，目前處於上升軌，STC%K線續走低於%D線，MACD維持牛差距，宜候低144元吸納，反彈阻力170元，不跌穿133元續持有。
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