百濟神州具研發能力 伺機跟進

另外，集團在上月中公佈，在美國血液學會（ASH）年會上最新突破摘要口頭報告中展示「百悅澤」（澤布替尼）對比「億珂」（伊布替尼）在治療慢性淋巴細胞白血病患者中，取得的無進展生存期（PFS）優效性結果，表現出更具優勢的心臟功能相關的安全性特徵。這項研究是針對復發╱難治性慢性淋巴細胞白血病（CLL）╱小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）患者的全球3期試驗。百濟神州已在美國遞交「百悅澤」用於治療CLL的新適應症上市申請目前正在接受美國食品藥物管理局（FDA）審評，FDA將於今年1月20日作出決定。

2022年第三季度，集團的收入3.88億美元，按年增加87.8%，其中產品總收入上升81.6%至3.5億美元。產品收入包括百悅澤全球銷售額1.56億美元，百澤安在中國的銷售額為1.28億美元，分別按年增加1.36倍和66%。期內，虧損5.58億美元，較2021年同期的淨虧損4.38億美元擴闊27.3%。去年第三季度，費用增加23.5%至8.26億美元，其中研發費用4.26億美元，按年增加21.1%。不過，經營虧損收窄5.2%至4.38億美元。

走勢上，目前處於上升軌，STC%K線續走低於%D線，MACD維持牛差距，宜候低144元吸納，反彈阻力170元，不跌穿133元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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